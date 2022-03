Lokomotiv Mosca, il tecnico Gisdol si dimette: "Non posso restare qui"

BERLINO - Chiara e netta presa di posizione di Markus Gisdol. Il tecnico tedesco ha lasciato la panchina della Lokomotiv Mosca. "Allenare è il miglior lavoro del mondo ma non posso esercitarlo in un Paese in cui il leader è il responsabile di una guerra. Ciò non è in linea con i miei valori. Per questo motivo ho rassegnato le dimissioni con effetto immediato", ha detto Gisdol, alla "Bild". "Non posso stare in campo a Mosca e allenare i calciatori pretendendo professionalità quando a pochi chilometri di distanza si mandano ordini che causano grandi sofferenze a un popolo intero", ha aggiunto il tecnico tedesco.