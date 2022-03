Ufficiale, il ct della Russia Karpin rinnova fino alla fine del 2022

MOSCA (Russia) - Nonostante il forfait imposto dalla Fifa per i prossimi play-off di qualificazione alla Coppa del Mondo di Qatar2022 (Polonia direttamente in finale) a causa dell'invasione dell'Ucraina, squalifica allargata dalla Uefa a tutti i club impegnati nelle competizioni europee, la Federcalcio russa va avanti e ha deciso di rinnovare il contratto per tutto il 2022 al commissario tecnico Valery Karpin. L'allenatore estone continuerà inoltre ad allenare il Rostov. "La nostra selezione continuerà a lavorare. Indipendentemente dai fattori esterni, i nostri calciatori continueranno ad allenarsi - ha dichiarato Alexander Dyukov, numero uno della Rfu -. Ci fidiamo di Valery Karpin e del suo staff e apprezziamo i risultati che il team ha ottenuto sotto la sua guida".