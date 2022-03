Brasile, Arthur torna nella lista di Tite. Anche Danilo tra i convocati

SAN PAOLO (Brasile) - Con la qualificazione ai prossimi Mondiali di Qatar, il Brasile si prepara al ritorno in campo, il 24 e il 29 marzo, per affrontare Cile e Bolivia nelle ultime due gare delle qualificazioni sudamericane. Spazio a novità e grandi ritorni con il ct Tite che ha deciso di richiamara, a distnza di un anno, il centrocampista della Juventus Arthur insieme all'attaccante dell'Everton Richarlison. Tra gli juventini ci sarà anche Danilo, mentre si prepara all'esordio, come principale novità, Gabriel Martinelli dell'Arsenal. Ecco la lista dei 25.