Toledo denunciato: si sarebbe masturbato davanti ai passanti

BERAZATEGUI (Argentina) - Guai per Hernan Toledo , ala argentina dell'Estudiantes con un breve passato, senza fortuna, nella Fiorentina . Il 26enne calciatore, che in maglia viola non è andato oltre qualche apparizione in panchina nel 2016-17, è stato accusato di atti di esibizionismo sessuale in pubblico, tra cui la masturbazione in presenza di persone minorenni nei pressi della sua abitazione a Berazategui, città a 26 chilometri da Buenos Aires.

Toledo respinge le accuse

Secondo quanto riportato da alcuni media argentini Toledo è stato denunciato da una vicina di casa, insieme al calciatore del Racing Club, Enzo Copetti, perché i due si sarebbero masturbati in casa, davanti alla finestra, mostrandosi nudi ai passanti in strada, tra i quali c'erano anche minorenni. Ci sarebbe pure un video a testimoniare l'accaduto. Toledo, con un post su Instagram, ha respinto le accuse: "Visto quanto sta emergendo dai media, vorrei chiarire quanto segue: due coppie convivono in una casa nel quartiere di Fincas de Hudson da marzo 2022 poiché la moglie di Enzo Copetti è mia cugina. Non è stata mai praticata alcuna azione d'esibizionismo. La nostra stanza è al primo piano e quello che vogliono definire come esibizionismo non è che un’invasione della nostra intimità. Infine, esonero da ogni responsabilità Enzo Copetti. La violazione della proprietà privata da parte di questo vicino sarà accertata e avvierò le relative azioni legali per rivendicare il danno all’immagine pubblica della nostra famiglia".