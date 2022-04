Coppa del Re, trionfa il Betis! Valencia sconfitto ai rigori

SIVIGLIA (Spagna) - Allo stadio de La Cartuja di Siviglia va in scena la finale della Copa del Rey 2022 che ha visto trionfare il Betis contro il Valencia per 6-5 solo dopo i calci di rigore. Gli Heliopolitans sbloccano subito la partita all'11' con il solito Borja Iglesias che si lancia sul cross morbido di Hector Bellerin e di testa, da pochi passi, insacca sotto la traversa l'1-0. la gioia del Betis però dura poco perché al 31' Hugo Duro pareggia i conti con una superba conclusione e le squadre vanno negli spogliatoi sull'1-1. Nel secondo tempo le squadre si controllano a vicenda e la partita va ai tempi supplementari dove non succede nulla e quindi la finale si decide dagli 11 metri. I momento cruciale arriva al 7° rigore quando Musah sbaglia calciando alto sopra la traversa, Tello sigla il 4-3 Betis, Gaya tiene in vita il Valencia ma all'ultimo tentativo Miranda è gelido per regalare vittoria e titolo al Betis, il suo 3° nella storia (1977 e 2005).