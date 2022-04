Morte Sala, il Cardiff chiede 95 milioni di risarcimento al Nantes

CARDIFF (Galles) - Il Cardiff ha chiesto al Nantes un risarcimento di 95 milioni di euro per la morte di Emiliano Sala, questo quanto riportato dai media inglesi Mirror e Sun. Una cifra monstre che il club gallese vorrebbe ricevere dalla società francese: la motivazione? Il mancato trasferimento dell'argentino avrebbe portato i Bluebirds alla retrocessione nel 2019. Quattro mesi dopo la morte dell'attaccante sul volo che lo stava portando dalla Francia a Cardiff, la squadra allenata allora da Neil Warnock, salutò la Premier restando dietro di due lunghezze dal Brighton. La cifra richiesta sarebbe dettata anche dal fatto che il Cardiff stima di aver perso soldi in termini di diritti televisivi, pubblicità e sponsorizzazioni. Sulla complessa situazione è uscito anche un libro "La verità - L'omicidio di Emiliano Sala" mentre la Court of Arbitration for Sport continua a valutare se il club britannico debba pagare al Nantes i 18 milioni di euro concordati per il trasferimento visto che l'accordo era stato raggiunto.