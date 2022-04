KIEV - Campionato ucraino dichiarato concluso, ma nessun vincitore. Questa la decisione della Upl, la Lega calcio ucraina, che dopo due mesi di guerra ha deciso di mettere fine al torneo. In testa c'era lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi con due punti di vantaggio sulla Dinamo Kiev, ma il titolo non verrà assegnato. In un comunicato pubblicato sul proprio sito lo Shakhtar sottolinea che la decisione presa è stata condivisa da tutti i club della Upl.