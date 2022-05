Piqué: "La Superlega distrugge il calcio, favorisce solo le big"

Il difensore del Barcellona Gerard Piqué ha preso una posizione netta nei confronti della Superlega in un'intervista a Skybet: "Distrugge il calcio perché solo i grandi club ne traggono vantaggio, non è la cosa migliore per i tifosi".

Superlega, Piqué contro Juve, Real e Barcellona: "Non è la cosa giusta"

"La Superlega è diventata qualcosa di molto politico qui in Spagna - ha spiegato Piqué -, la stampa è controllata da diverse persone che appoggiano il progetto, non è lo stesso nel Regno Unito dove tanti tifosi sono contrari. Secondo il mio punto di vista, così distruggi il calcio perché favorisci solo i grandi club. Non credo che Real Madrid, Barcellona e Juventus abbiano fatto la cosa giusta, anche se capisco perfettamente la loro posizione. Per i tifosi non credo che sia la cosa migliore".

Piqué e la rivalità Guardiola-Mourinho: "Fu durissima"

Piqué ha anche ricordato la feroce rivalità tra Barcellona e Real durante gli anni di Guardiola e Mourinho: "Fu davvero dura, Mourinho venne al Real dopo aver vinto la tripletta con l'Inter, ma perse 5-0 il suo primo Clasico. Ci furono conferenze stampa molto pesanti, ogni giorno aumentava la pressione e forse per questo ad un certo punto per Guardiola fu troppo. Non aveva niente a che vedere con il calcio, Mourinho entra nella testa dei giocatori e se ti dice che qualcuno ti odia, gli credi. Mi ricordo quando Iker Casillas non mi salutava in Nazionale".