Nations League, Belgio: 32 i convocati, ecco Mertens e Theate

BRUXELLES (Belgio) - Il commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez, ha reso noti i convocati 32 per le sfide di Nations League contro Olanda (in casa il 3 giugno), Polonia (in casa l'8 giugno, in trasferta il 14) e Galles (in trasferta l'11). Nell'elenco dei 32 giocatori convocati figurano anche quattro conoscenze della Serie A: Arthur Theate (difensore del Bologna), Dennis Praet (centrocampista del Torino), Alexis Saelemaekers (centrocampista del Milan) e Dries Mertens (attaccante del Napoli), per il quale il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, ha lasciato aperte le porte per un possibile rinnovo di contratto.