River Plate, storico Alvarez: 6 gol in una partita di Libertadores!

Al Manchester City la prossima estate gli occhi saranno puntati su Erling Haaland ma il norvegese non sarà l'unico nuovo attaccante agli ordini di Pep Guardiola. Lo scorso gennaio, infatti, gli inglesi si sono assicurati dal River Plate il 22enne Julian Alvarez per 16,5 milioni di euro, lasciandolo però in prestito fino a giugno. E nella notte italiana Alvarez è entrato nella storia dei Millonarios portandosi a casa due palloni nell'8-1 all'Alianza Lima in Coppa Libertadores: sei gol per lui. Nessun giocatore in 121 anni di storia del River Plate era riuscito a fare altrettanto. E nella massima competizione sudamericana solo un altro argentino, Juan Sanchez del Blooming contro il Deportivo Italia, aveva trovato la porta per sei volte nella stessa partita. Alvarez è così salito a quota 51 reti in 115 partite ufficiali con la maglia dei Millonarios.