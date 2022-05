Il dramma di Goram: "Ho un tumore inoperabile. Non farò la chemio"

“Combatterò come mai prima d’ora”. Andy Goram, ex portiere dei Rangers degli anni novanta, ha annunciato di avere un cancro all'esofago, al quarto stadio. Non operabile. Una notizia terribile, che ha sconvolto i tifosi scozzesi. In un'intervista rilasciata al Daily Record, l'ex numero uno della nazionale scozzese (con la quale ha collezionato 43 presenze) ha spiegato la diffusione della malattia, che è arrivata al fegato, al polmone destro e alle costole. Secondo i medici, Goram avrebbe solo sei mesi di vita, che potrebbero diventare nove se si sottoponesse alla chemioterapia. “Non se ne parla di prolungare un’agonia senza qualità di vita. È fuori discussione", ha detto Goram, che ha vissuto una situazione simile con l'ex moglie Miriam. "Lei aveva un obiettivo e ora più o meno ha sconfitto la malattia. Mi ricordo come il suo compagno ha dovuto aiutarla a salire le scale per settimane. Il mio problema invece è che non c’è una via d’uscita per cui farlo”.