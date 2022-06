Caso sextape, dietrofront Benzema: rinuncia al processo

TORINO - Karim Benzema rinuncia all'appello sul tanto discusso caso sextape. L'attaccante francese del Real Madrid, fresco vincitore della Liga, della Champions e strafavorito nella corsa al prossimo Pallone d'oro, ha annunciato che non presenzierà al processo davanti alla Corte d'Appello di Versailles in programma i prossimi 30 giugno e primo luglio: il procedimento ha visto il francese protagonista sul banco degli imputati per concorso in tentata estorsione e condannato nel novembre 2021 a un anno di reclusione con la condizionale, a una multa di 75mila euro e al risarcimento di 80mila nei confronti dell'ex compagno di Nazionale, Mathieu Valbuena.

Benzema, il legale specifica: "Dietrofront non significa ammettere colpevolezza" Si chiude dopo sei lunghi anni una vicenda ha destato scalpore, soprattutto tra i confini francesi: il passo indietro della star del Real Madrid è stata data dall'avvocato Hugues Vigier e sarà notificata alle parti dalla Corte di Versailles martedì. Il legale del futuro Pallone d'Oro aveva specificato che la rinuncia di Benzema non "è ammissione di colpevolezza. E' una verità giudiziaria, ma non è la realtà. Il mio cliente è stanco di questa vicenda, si dichiarerà sempre innocente e non ha mai voluto partecipare a un ricatto contro Valbuena. Questa udienza non cambierebbe nulla", ha dichiarato il legale a L'Equipe. Benzema era l'unico dei cinque condannati ad aver impugnato la sentenza e il suo ex avvocato, Antoine Vey, aveva reso noto che il calciatore si sarebbe presentato davanti ai giudici per spiegare personalmente la sua versione dei fatti. Ora, però, il definitivo dietrofront. Messi non ha dubbi: "Benzema merita il Pallone d'Oro"