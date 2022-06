"Pochettino in bilico: il Psg pensa a Galtier"

PARIGI - Il futuro di Mauricio Pochettino sulla panchina del Paris Saint-Germain rimane in bilico ed è ancora tutto da decifrare. Come spiega bene L'Equipe, il tecnico argentino non è sicuro del posto, nonostante la sua avventura al Psg sia cominciata soltanto lo scorso anno. Dopo un anno e senza Champions League conquistata, obiettivo principale del club, la società parigina starebbe valutando l'ipotesi di un cambio. In pole per diventare l'erede di Pochettino ci sarebbe Christophe Galtier, attualmente allenatore del Nizza. Nei prossimi giorni sono in programma alcuni incontri per stabilire il destino dell'ex tecnico del Tottenham.