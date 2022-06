Higuain ha ancora fame: "Non sono stanco di giocare"

MIAMI (USA) - "Se mi guardo indietro mi viene la pelle d'oca , ma ancora non mi sono stancato di giocare". Parla così Gonzalo Higuain in un'intervista ai canali ufficiali dell' Inter Miami , club statunitense in cui il 34enne attaccante argentino si è trasferito nel 2020 dopo le esperienze con Napoli , Juventus, Milan, Chelsea e ancora Juventus. Tanti i campioni con cui ha condiviso lo spogliatoio o sfidati dal centravanti, che ne cita alcuni con ammirazione: " Ronaldinho l'ho affrontato - ricorda il 'Pipita' -, con Roberto Carlos ci ho giocato insieme così come con Dybala . Anche con McKennie sono stato compagno di squadra, condividendo anche solo qualche giorno alla Juventus ".

I 'Galacticos' e Maradona ct

Una carriera, quella di Higuain, che è iniziata in Argentina con la maglia del River Plate che lo cedette giovanissimo al Real Madrid dei 'Galacticos': "Avevo 19 anni quando ho conosciuto Roberto Carlos e mi ha accolto con amore e umiltà. Lui, Ronaldo, Beckham, Raul, Van Nistelrooy, Casillas, Helguera e Cannavaro: tutti loro trattavano noi giovani con affetto e con una modestia incredibile. E potrei continuare a fare nomi". Ora a fare da chioccia ai giovani è lui, che per molti colleghi è un esempio a cui ispirarsi: "Quanti risultati ho ottenuto in carriera, vero? Spero un giorno di rendermene conto". L'attaccante ha poi ricordato Maradona: "La mia prima Coppa del Mondo è stata speciale perché ho avuto Diego come ct e ho provato una serie di sensazioni incredibili. Ma in generale mi sono goduto tutti i Mondiali - ha chiosato Higuain - perché sono un momento speciale che in pochi hanno la possibilità di vivere".