Insigne è sbarcato a Toronto: cori e applausi in aeroporto

Insigne: striscioni e cori per lui, bagno di folla in arrivo

"Benvenuto Lorenzo", è lo striscione che i tifosi hanno esposto nell'area arrivi dell'aeroporto. Tanti gli applausi e i cori, in molti hanno chiesto selfie e autografi al giocatore campano. La festa proseguirà nelle prossime ore in un evento organizzato dal Toronto Fc nel quartiere College and Clinton, nella Little Italy della città canadese: un bagno di folla per l'ex attaccante degli azzurri, che ha firmato con la squadra di MLS un contratto quadriennale. La presentazione ufficiale di Insigne, con tanto di conferenza stampa, avverrà il prossimo 27 giugno, mentre martedì 28 è atteso in Canada anche Domenico Criscito, che in giornata ha risolto il proprio contratto con il Genoa proprio per firmare con la squadra canadese.