"Cech non era d'accordo col Chelsea su Lukaku e si è dimesso"

Romelu Lukaku poteva rimanere al Chelsea per sfruttare una seconda chance in maglia Blues, ma la società è stata di un altro parere andando contro ogni consiglio di chi ha fatto la storia a Stamford Bridge. A svelarlo sono stati i media britannici, che hanno sottolineato come alla base dell' addio di Petr Cech al suo incarico di consulente sportivo per il Chelsea ci sia proprio lo scontro di vedute sull'attaccante che nelle prossime ore firmerà per il ritorno all'Inter.

Cech via dal Chelsea per "colpa" di Lukaku

Secondo quanto riferito dal The Guardian, poi ripreso da diverse testate britanniche, l'ex portiere ceco avrebbe deciso di dimettersi dal club dopo le numerose discussioni avute col neo proprietario del club Todd Boehly. Ricoprendo il ruolo di consulente sportivo per i Blues, Cech infatti aveva dato un consiglio alla nuova società sul futuro di Lukaku, propendendo per la conferma al Chelsea invece del prestito, poi concluso, all'Inter. La dirigenza, però, non avrebbe preso in considerazione le parole del ceco, che quindi ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni dal club. L'intenzione di Cech, come riferito dall'Inghilterra, era quella di dare un'altra chance a Big Rom dopo una stagione complicata, ma dalle parti di Stamford Bridge le idee erano ben diverse.

Chi sostituirà Cech

Dopo lo scontro di vedute e le dimissioni di Cech, il Chelsea è ora alla ricerca di un nuovo consulente sportivo. Tanti sono i nomi che circolano dalle parti di Londra tra i quali anche quello di Paul Mitchell. Nelle ultime ore, però, è avanzata anche la voce di una candidatura di una vecchia conoscenza del calcio italiano e dell'Inter, l'ex nerazzurro Maxwell.