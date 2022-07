Toronto FC, per Insigne prima uscita con la maglia d'allenamento

Chiellini e Insigne, una Mls dal sapore d'Italia

Poche ore dopo che un altro campione di Euro 2020 come Giorgio Chiellini ha assistito per la prima volta dal vivo ad una partita della sua nuova squadra, i Los Angeles FC, l’ex capitano del Napoli ha indossato per la prima volta la maglia, anche se solo d'allenamento, della franchigia canadese che lo ha messo sotto contratto per i prossimi tre anni.

Insigne, primo allenamento con il Toronto FC

Sorriso smagliante e pollici in alto a favore di telecamera per Insigne in un video, molto breve, ma "intenso", pubblicato sul profilo Twitter del Toronto, che testimonia la carica di entusiasmo che l’attaccante della nazionale ha in vista dell’inizio della nuova avventura professionale, la prima dopo nove anni trascorsi al Napoli. "Che ne dite della nuova maglia di allenamento?" il simpatico commento al video.