Toronto, altro ko: servono Insigne e Criscito

Ancora una sconfitta per il Toronto Fc dei neoacquisti Lorenzo Insigne e Domenico Criscito. Dopo il ko per 2-1 al BMO Field contro Columbus Crew (in cui l'ex Napoli e l'ex Genoa, presenti in tribuna, sono stati salutati dai tifosi), i canadesi sono stati nuovamente fermati tra le mura - 0-2 - amiche dai Seattle Sounders.