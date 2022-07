Clamoroso caso di combine in Sierra Leone: 187 gol in 2 partite

FREETOWN (Sierra Leone) - Ha del clamoroso quanto avvenuto in Sierra Leone, dove due match cruciali per la promozione in prima divisione sono terminati con gli incredibili punteggi di 91-1 e 95-0, per un totale di 187 gol segnati in appena 180'. Per capire meglio, occorre fare un passo indietro. Da una parte si gioca Gulf FC-Koquima Lebanon, dall'altra, in contemporanea, Kahunla Rangers-Lumbebu United, e al 45' il risultato sul primo campo è 'solamente' 7-1, sul secondo addirittura 2-0. All'ultima giornata di campionato, Gulf FC e Kahunla Rangers sono appaiate a pari merito al secondo posto della classifica del campionato orientale Super10 (equivalente alla nostra Serie B) e la differenza reti sarà il requisito fondamentale per staccare il pass per la Sierra Leone Premier League.