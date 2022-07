"Ronaldo, Del Piero e tra Mondiale e Champions...", Chiellini show!

In attesa del debutto ufficiale con la maglia dei Los Angeles FC, Giorgio Chiellini sta completando l’ambientamento nella nuova realtà statunitense. L'ex capitano della Juventus ha assistito dal vivo al successo della propria nuova squadra nel derby contro i Galaxy, un ottimo punto di partenza per la formazione di Steve Cherundolo, la franchigia meno blasonata della metropoli della California, ma che si presenterà al via della nuova stagione con tante ambizioni.