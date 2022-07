Vidal è del Flamengo: "Ho coronato un sogno"

Vidal, "mister 9 scudetti" approda in Brasile

Così, poche ore dopo l’annuncio della rescissione con l’Inter, ecco quello della firma con il club rubonegro, che ha organizzato una presentazione in grande stile direttamente al Maracanà. Roba da mettere i brividi anche a un giocatore di 35 anni compiuti, che ha vinto campionati in Italia (ben cinque), Germania (tre con il Bayern) e Spagna (uno con il Barcellona), nonché due edizioni della Coppa America con il Cile, ma che non ha saputo trattenere le emozioni per l’approdo in una società che lo ha evidentemente sempre affascinato.

Il sogno realizzato di Arturo Vidal

“Hoy se hace realidad un sueño que tuve toda mi vida”, “Oggi si realizza un sogno che ho avuto per tutta la vita” il post pubblicato su Instagram da Vidal a commento di una foto che lo ritrae in mezzo al campo, sorridente e a braccia spalancate, a raccogliere gli applausi dei tifosi. Tra gli "eventi" della serata anche l'abbraccio con un altro ex interista come Gabigol, riferimento dell'attacco del Mengao e la raffica di Stories pubblicate da Vidal su Instagram con i momenti più emozionanti della presentazione. L’annuncio ufficiale dell’affare era stato dato qualche ora prima dallo stesso Flamengo attraverso un simpatico Tweet "un sogno per alcuni, un incubo per altri. Sottosopra? Proprio la realtà: Arturo Vidal è del Flamengo”. Il Brasileirao sarà il quinto campionato diverso della carriera di Vidal, già protagonista anche in Cile con il Colo Colo.