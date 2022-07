"Barcellona, Pjanic conquista Xavi: convocato per la tournée negli Usa"

Come riportato dal 'Mundo Deportivo', infatti, l’impegno che l’ex juventino ha profuso nella prime sedute di allenamento, ma anche la qualità delle sedute stesse, starebbero convincendo Xavi a dare un’opportunità al giocatore, la cui permanenza in Catalogna appare una possibilità giorno dopo giorno più probabile.

Pjanic e l'incognita ingaggio: quale futuro a Barcellona?

Tornato alla base dopo la deludente mezza stagione trascorsa in prestito al Besiktas, Pjanic era stato subito inserito nella lista degli esuberi, dallo stesso Xavi e dal presidente Laporta, complice anche il pesante ingaggio (8 milioni) che grava tuttora sulle sofferenti casse dei blaugrana, alla disperata caccia di fondi per fare mercato in entrata.

Barcellona, Pjanic può sfidare la Juve nella tournée negli Usa

La probabile partenza di De Jong, tuttavia, ha aperto il “casting” per il ruolo di vice Busquets, che sembra essere nelle corde di Pjanic. I report che arrivano da Barcellona parlano di un regista bosniaco colpito favorevolmente dal feeling con i compagni e con lo stesso Xavi, che ha già deciso di includere il giocatore tra i convocati per la tournée americana di fine luglio, durante la quale il Barcellona incontrerà anche la Juventus, il 27 a Dallas. Solo dopo quel ciclo di partite l’allenatore pronuncerà il proprio verdetto definitivo sul futuro di Pjanic, sotto contratto con i blaugrana fino al 2024.