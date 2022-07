"Bayern e Atletico pensano a Ronaldo": dal portoghese messaggio social allo United

Dopo il Chelsea e l’incredibile voce sull’offerta da 250 milioni in due anni in arrivo dall’ Arabia Saudita fioccano nuove indiscrezioni sul futuro di Cristiano Ronaldo .

Il fuoriclasse portoghese non si sta (ancora) allenando con i compagni del Manchester United agli ordini del nuovo allenatore Erik Ten Hag perché ha usufruito di qualche giorno di permesso ulteriore, oltre a quelli che già gli spettavano per gli impegni di giugno con la nazionale, per motivi familiari. Fatto sta che in pochi sono disposti a scommettere che l’ex juventino sarà realmente a disposizione del tecnico olandese nella stagione il cui inizio è ormai alle porte.

Cristiano Ronaldo e l'ossessione Champions League

La priorità di Ronaldo, sotto contratto con lo United per un’altra stagione, sarebbe quella di giocare la Champions League, competizione vinta cinque volte in carriera, ma nella quale Cristiano Ronaldo è reduce da tre eliminazioni consecutive agli ottavi, due con la Juventus contro Lione e Porto e quella subita con lo United contro l’Atletico Madrid. Non il modo migliore per chiudere una carriera leggendaria, per questo Jorge Mendes starebbe proponendo il proprio pupillo a vari top club europei.

"Il Bayern Monaco pensa a Ronaldo"

Falliti gli abboccamenti con Chelsea e Psg, secondo Espn le possibilità sul tavolo attualmente porterebbero proprio all'Atletico Madrid e al Bayern Monaco. Poche, però, sembrerebbero i margini per un approdo ai Colchoneros, il cui attacco è già più che affollato con Griezmann, Joao Félix, Cunha, Correa e l’esubero Morata, mentre il Bayern potrebbe valutare la clamorosa operazione dopo la cessione di Lewandowski. Intanto, però, Ronaldo ha mandato un messaggio indiretto allo United, pubblicando su Instagram una foto che lo ritrae allenarsi in palestra con un paio di pantaloncini da allenamento del Manchester United. Prove di pace? I tifosi dei Red Devils sui social l’hanno interpretato come tale e si augurano che il fuoriclasse di Funchal, autore di totali nella scorsa stagione, resti a Old Trafford.