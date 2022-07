Barcellona, Pedri stregato da Kessie: "È fortissimo, ci sarà molto utile"

Il nuovo Barcellona vince e convince. Sarà anche calcio d’agosto, ma giunti a metà di un’altra estate tribolata per i blaugrana sul piano economico, ma nonostante ciò più che soddisfacente in chiave mercato, Xavi sembra sulla buona strada nella ricerca del giusto equilibrio in una squadra rinnovata, ma che continuerà a puntare sul bel gioco.