Bernardeschi, prima gioia con Toronto: “Il mio primo gol è speciale”

Se la cava con l'inglese Bernardeschi, che così conduce la sua conferenza stampa. Lontane, da subito, le critiche del periodo bianconero, il giocatore della Nazionale azzurra dice: “Per me il mio primo gol è speciale perché il primo”. Abituato però a parlare al plurale, aggiunge: “Oggi era importante che la squadra vincesse per i tifosi, per la fiducia e per il futuro”.

Per Bernardeschi, in Canada, inizia qualcosa di totalmente nuovo, da sperimentare passo passo: “Per me oggi inizia una nuova stagione a Toronto, direi well done!”. E giù a ridere in un clima molto disteso, abbastanza lontano dalle tensioni tutte italiane del nostro calcio.