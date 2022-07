"Neymar, che simulazione!", è polemica sui social. Ma il video lascia qualche dubbio

SUITA (Giappone) - Nella vittoria tennistica del Psg per 6-2 in amichevole contro i giapponesi del Gamba Osaka arrivata al Panasonic Stadium di Suita, sta facendo discutere il calcio di rigore che si è guadagnato Neymar . Un contatto o presunto tale che ha diviso il web, perché a seconda dell'immagine che si guarda può apparire sia come una clamorosa simulazione, sia come un fallo reale. Dipende dai punti di vista, ma gli utenti sono divisi.

Neymar divide sui social

Tra chi è nella prima corrente, ad esempio, c'è un utente che scrive: "Per le persone che dicono che c'è un chiaro contatto: 1) Da questa angolazione è impossibile vederlo al 100%. 2) Non c'è possibilità che quel contatto faccia saltare entrambe le gambe per aria. 3) È Neymar". Tra quelli che invece difendono il brasiliano con un il secondo video, invece, c'è questo utente: "Bla, bla, bla. Come potete vedere non c'è nessuna simulazione". Il mistero rimane.