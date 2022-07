Arsenal, show di Gabriel Jesus: tripletta nel 6-0 al Siviglia

LONDRA (Inghilterra) - L'Arsenal di Mikel Arteta conquista un'altra vittoria nel suo strepitoso precampionato. Dopo aver battuto il Norimberga (5-3), l'Everton (2-0), l'Orlando City (3-1) e il Chelsea (4-0) durante la tournée statunitense i Gunners si sono imposti con un perentorio 6-0 nell'Emirates Cup contro il Siviglia di Julen Lopetegui. Doppietta per Bukayo Saka, al 10' su calcio di rigore e al 19'. Tripletta e show assoluto invece per Gabriel Jesus (13', 15' e 77'), che in questa pre-season ha realizzato ben 7 reti. Il gol finale porta la firma di Eddie Nketiah, all'88'. La formazione londinese sembra già in forma smagliante, in attesa del primo impegno di campionato contro il Crystal Palace di Patrick Vieira del prossimo 5 agosto.