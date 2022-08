Niente reunion con Hamsik, il Trabzonspor chiude a Mertens: "È inarrivabile"

Nell’attesa non resta che andare per esclusione, così dopo che il presidente dell’ Anversa ha escluso la possibilità che il miglior marcatore della storia del Napoli torni a giocare in patria per indossare la maglia dell’ambiziosa squadra di Radja Nainggolan, a tirarsi fuori dall’ipotetica corsa a Mertens è anche il Trabzonspor campione di Turchia.

Il Trabzonspor prepara la squadra per la Champions League

Intervistato dal sito 'Sporx', l’allentore Abdullah Avci ha spento sul nascere le voci sul possibile approdo di Mertens nel club di Trebisonda, dove si sarebbe ricomposta la coppia con Marek Hamsik: "Mertens è un giocatore molto importante, ma non pare un profilo accessibile per il club dal punto di vista economico", le parole di Avci. Il presidente Ahmet Agaouglu ha invece parlato della campagna acquisti in corso in vista del ritorno in Champions League: “Stiamo alzando l’asticella, quindi non è facile chiudere operazioni di mercato importanti. Inseriremo comunque almeno un altro paio di elementi in rosa".