Pirlo ko all'esordio con il Karagumruk: poker dell'Alanyaspor di Farioli

Andrea Pirlo che cade subito nel derby fra due tecnici italiani con Francesco Farioli nella prima gara della SuperLig turca. L'Alanyaspor vince in casa del Fatih Karagumruk per 4-2. Eduardo e Bekiroglu permettono alla squadra di Farioli di andare al riposo sul 2-0, Borini accorcia, Eduardo va ancora a segno, poi un altro italiano, Biraschi, sigla il 2-3 prima del poker nel recupero timbrato da Yardimci. Parte invece con una vittoria l'Adana Demirspor guidato da Vincenzo Montella: 3-2 in casa del Giresunspor con le reti dell'ex Udinese e Napoli Inler, Belhanda e Onyekuru. Assente Mario Balotelli. Ok anche il Galatasaray che ha appena rinforzato la sua squadra con Mertens: 1-0 all'Antalyaspor.