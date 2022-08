Diretta Barcellona-City ore 21.30: probabili formazioni, come vederla in tv e streaming

BARCELLONA - Questa sera al Camp Nou Barcellona e Manchester City si sfideranno in una partita amichevole di beneficenza per raccogliere fondi e sostenere la ricerca per la SLA. Sarà l'occasione per vedere tante stelle in campo e gustarsi due incroci romantici del calcio: Guardiola che torna nello stadio e nella città dove si è consegnato alla storia e ha vinto 14 titoli; Xavi che da allenatore blaugrana per la prima volta sfida il suo maestro per superarlo, in attesa magari di un duello ufficiale in Champions League (i sorteggi giovedì, chissà...). Entrambi con la filosofia di Cruyff nel sangue. Il match si incastra tra la quarta e la terza giornata di Premier League e Liga: i Citizens sabato ospitano il Crystal Palace, il Barça invece attende domenica il Valladolid di Ronaldo "Il Fenomeno". Xavi e Guardiola sperano di evitare infortuni inutili, ma dovrebbero comunque schierare il meglio del meglio, dando risalto al super duello dei bomber Lewandowski-Haaland.