Insigne: "Vi dico i tre più forti con cui ho giocato. Pizza all'ananas? No, grazie"

"I giocatori più forti con cui abbia mai giocato? Edinson Cavani , Gonzalo Higuain e Marek Hamsik ". E' una delle rivelazioni che Lorenzo Insigne ha concesso a Telelatino, il canale televisivo multiculturale canadese che trasmette in spagnolo, italiano e inglese per i canadesi originari dell'Europa meridionale e dell'America latina.

Napoli, Insigne a Telelatino: "Pizza all'Ananas? Non vi offendete, ma..."

Un'intervista simpatica, che ha spaziato dal calcio ai gusti nella vita privata dell'ex attaccante del Napoli, oggi punto fermo del Toronto Fc, nel campionato di Major League Soccer. Si comincia con la domanda: "Proveresti mai la pizza all'ananas?", Lorenzo allora risponde con un sorriso, ma in modo fermo: "No, mai. Non vi offendete ma io sono napoletano e preferisco la pizza classica".