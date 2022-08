Mls, i Los Angeles di Chiellini crollano a Austin

AUSTIN (Stati Uniti) - Brutta sconfitta per il Los Angeles Fc nel big match contro i texani di Austin. I californiani, in testa al Gruppo Ovest della Mls, cadono 4-1 davanti ai 20mila del Q2 Stadium: i neroverdi passano in vantaggio poco dopo la mezz'ora di gioco con un gol di Fagundez e dilagano nella ripresa con una doppietta del bomber argentino ex Houston Dynamo Maximiliano Urruti che segna al 47' e 51'. I californiani alzano bandiera bianca al 59' quando Driussi firma il poker per i padroni di casa. A nulla serve il gol della bandiera di Los Angeles: Arango segna al 61'.