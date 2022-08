Slovacchia: l'ex Napoli Calzona è il nuovo commissario tecnico

Francesco Calzona ha firmato un contratto che lo legherà alla Slovacchia fino al 31 dicembre del 2023. Il contratto del nuovo commissario tecnico potrà essere prolungato automaticamente in caso di qualificazione agli Europei del 2024. Il 2 settembre ci sarà la presentazione. Calzona, 53 anni, è stato assistente di Sarri, Di Francesco e Spalletti , lasciando il Napoli a luglio proprio in previsione di questo nuovo incarico.

Calzona, storico vice di Maurizio Sarri

Calzona era nello staff del Napoli dal 1° luglio del 2021 e il suo contratto sarebbe scaduto l'anno prossimo. Sarebbe stato Marek Hamsik, altro ex Napoli, a mettersi direttamente in contatto con il vice di Spalletti. I due avevano lavorato insieme, in azzurro, ai tempi di Maurizio Sarri. Effettivamente, Calzona viene ricordato proprio come il vice storico di quest'ultimo.