Turchia, spari contro sede Federcalcio, Erdogan telefona a vicepresidente

ISTAMBUL (Turchia) - Un attacco armato contro la Federcalcio turca è avvenuto nella giornata odierna. La notizia è stata comunicata dalla stessa Federazione calcistica turca in una nota ufficiale. ”Mentre il Consiglio di amministrazione della Federcalcio turca era in riunione - si legge nel comunicato ufficiale - una persona o più persone non identificate hanno compiuto un attacco armato al nostro edificio amministrativo, nel centro sportivo delle squadre nazionali e nelle strutture di allenamento".