Ufficiale, Tedesco esonerato dal Lipsia: fatale il 4-1 in Champions

LIPSIA (GERMANIA) - Il Lipsia ha esonerato Domenico Tedesco, in carica dal dicembre 2021. Non è durata nemmeno un anno l'avventura del tecnico italiano, che paga il ko per 4-1 incassato in Champions League contro lo Shakhtar, oltre ai 5 punti in cinque gare di Bundesliga. Troppo poco per il club che ha deciso di sollevare dall'incarico l'allenatore e i vice allenatori Andreas Hinkel e Max Urwantschky. L'ufficialità è arrivata sul sito della società e sui social tramite un comunicato, dove si specifica che presto verrà comunicato l'erede in panchina.