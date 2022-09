"La Russia tornerà in campo il 24 di settembre"

Come riportato da Sport, l a nazionale russa tornerà a giocare il 24 settembre dopo il divieto internazionale imposto dalla FIFA . In particolare, la Russia disputerà un'amichevole in Kirghizistan sette mesi dopo essere stata sospesa per la campagna militare in Ucraina .

La Russia non gioca dal ko contro la Croazia

Sempre come ricorda Sport, la nazionale russa non gioca una partita ufficiale dalla sconfitta subita contro la Croazia (1-0 il 14 novembre 2021), ultima gara della qualificazioni Mondiali che aveva condannato la Russia ai playoff per accedere alla Coppa del Mondo in Qatar.

Il playoff sarebbe dovuto essere contro la Polonia di Lewandowski e Milik (alla fine qualificata dopo il successo sulla Svezia), ma "l'operazione speciale" in Ucraina voluta dal presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha causato una violenta reazione di FIFA e UEFA, che ha impedito alla nazionale russa di partecipare alla gara.

Anche tutte le squadre di club russe sono state estromesse dalle competizioni internazionali. Queste sanzioni sono state applicate anche da altri sport, come per esempio il tennis.

Non si conosce ancora l'avversario, ma la gara si giocherà nella capitale Bishkek

Sport non nomina l'avversario che affronterà la Russia in amichevole, salvo dire che a novembre dovrebbe esserci un'altra amichevole contro l'Iran, partita che si sarebbe dovuta giocare il 2 giugno 2022.

Quello che si sa è che la gara si giocherà in Kirghizistan (un piccolo paese dell'Asia Minore sulla Via della Seta) e in particolare nella capitale Bishkek.

Il CT russo Valeri Karpin , riprende Sport, avrebbe selezionato già 35 giocatori, trai quali Zakharyan, cercato in estate dal Chelsea e da altri grandi club europei, e Mostovoi, ala dello Zenit San Pietroburgo, leader del campionato russo.

Karpin poi pare avere approfittato del periodo di "pausa" della nazionale per dividersi nell'incarico di tecnico del Rostov, un club della Russian Premier League.

Ricordiamo comunque che i club russi continuano a non essere autorizzati a giocare nelle competizioni internazionali, quindi non partecipano alla Champions League o all'Europa League.