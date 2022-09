Balotelli sorretto mentre barcolla fuori da un bar: virale il video

Ci risiamo, Balotelli finisce di nuovo in copertina ma non per le sue qualità di calciatore. Oggi al Sion, Mario torna a far parlare di sé per i comportamenti sopra le righe tenuti fuori dal campo: nel video postato da "Actu Foot" è ripreso mentre barcolla fuori da un bar di Losanna, in Svizzera, e viene sorretto da due persone che lo portano via. Il filmato presto è diventato virale sui social e sul web. Da quanto scrive Actu Foot, l'ex Milan non si sarebbe più visto in allenamento con la squadra di Tramezzani. La sua avventura con il Sion, iniziata il 31 agosto scorso, non è cominciata col piede giusto.