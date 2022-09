Matthaus ammette: “Mai voluto vendere la maglia di Maradona della finale di Messico 86”

“Non ho mai voluto vendere quella storica maglia”. A parlare in esclusiva al Daily Mail è Lothar Matthaus, ex calciatore dell'Inter e della Germania, ora ambasciatore per i Mondiali in Qatar. La maglia in questione è quella di Diego Maradona, che i due si scambiarono nella finale del Campionato del mondo del 1986 allo stadio Atzeca di Città del Messico.

Matthaus: “Ho avuto due occasioni per venderla” Matthaus ha rivelato di aver avuto due possibilità per vendere la maglia dell'ex numero 10 del Napoli: “C'è stata una super offerta di quasi otto milioni di euro, ma alla fine ho rifiutato”. Quella finale finì con la vittoria dell'Argentina sulla Germania Ovest per 3-2. Sono i Mondiali in cui Maradona più ha impresso il suo marchio, con le due reti all'Inghilterra (una con la mano e l'altra con il gol del secolo).