Mls, il Toronto di Insigne crolla ad Orlando: play off lontanissimi

Il ritorno di Lorenzo Insigne (che aveva saltato l'ultima gara per motivi personali) non è bastato al Toronto per evitare il crollo sul campo degli Orlando City. La squadra di Bradley, che ha schierato anche Bernardeschi e Criscito, è stata sconfitta con un netto 4-0,grazie ai gol di Facundo Torres al 9', Kara al 22', poi autogol di Macnaughton al 47' e infine Akindele all'84'.