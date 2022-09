Inter, quante defezioni per il Barcellona in vista della sfida di Champions!

BARCELLONA (SPAGNA) - La pausa delle nazionali ha fatto scattare l'allarme in casa Barcellona. In vista del cruciale impegno in Champions League contro l'Inter a San Siro in programma il prossimo 4 ottobre, sono diverse le defezioni a cui deve far fronte il tecnico culé Xavi: Koundé è stato sostituito a causa di un infortunio a metà del primo tempo della partita Francia-Austria. Il difensore centrale ex Siviglia ha avvertito un problema all'adduttore della coscia sinistra: il giocatore ha lasciato il ritiro dei Bleus ed è tornato a Barcellona per sottoporsi ad accertamenti. Secondo i media locali, il giocatore rischia di saltare anche Barcellona-Inter del 12 ottobre e il Clasico con il Real Madrid del 16. Piccoli problemi muscolari anche per Dembélé che dovrebbe però recuperare in tempo per la sfida di domenica a Copenhagen contro la Danimarca. Preoccupazione invece per Depay: l'attaccante è stato sostituito da Van Gaal al 53' della sfida tra Polonia e Olanda. Lo stesso tecnico oranje ha confermato, in conferenza stampa che l'infortunio sembrerebbe più grave del previsto. Anche De Jong è stato sostituito anzitempo da Van Gaal: solo un indurimento muscolare per l'ex Ajax che però dovrebbe essere regolamente a disposizione per Olanda-Belgio in programma domenica ad Amsterdam e valevole per la sesta giornata del gruppo 4 di Nations League.