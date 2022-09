Messi in dubbio per Argentina-Giamaica: l'ultimo test prima del Mondiale

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - L'Argentina si prepara per l'ultima amichevole prima della spedizione in Qatar, ma dal ritiro non arrivano buone notizie: Lionel Messi è in dubbio per l'amichevole contro la Giamaica. Il capitano dell'Albiceleste, seconbdo Tyc Sports, rischia di saltare l'amichevole a causa di uno stato influenzale. Al suo posto il ct Scaloni, sempre secondo la stampa sudamericana, pensa all'attaccante del Manchester City, Julian Alvarez. In Qatar l'Argentina dovrà vedersela nel gruppo C con Arabia Saudita, Messico e Polonia: l'obiettivo è quello di tornare sul tetto del mondo.