Amichevoli internazionale: la Corea sud di Kim batte il Camerun di Onana 1-0

Tempo di amichevoli intercontinentali per molte selezioni che parteciperanno al prossimo Mondiale di Qatar. Oggi - martedì 27 settembre - a Seoul, con fischio d'inizio alle 13, la Corea del Sud del difensore del Napoli Min-jae Kim ha battuto 1-0 il Camerun del portiere dell'Inter André Onana .

Core del Sud: Kim batte Onana

Merito della rete siglata al 34' da Heung-min Son: l'attaccante del Tottenham di Antonio Conte ha insaccato di testa dopo una respinta coi pugni dell'estremo difensore nerazzurro sugli sviluppi di una discesa sulla mancina da parte da Jin-Su Kim, omonimo del difensore azzurro, in campo per tutti e 90' così come Onana.