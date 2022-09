Brasile, cinquina show e polemiche: lanciata una banana a Richarlison

PARIGI (Francia) - Il Brasile ha stravinto 5-1 l'amichevole svolta al Parco dei Principi di Parigi con la Tunisia. A fare notizia, però, più che il risultato ottenuto dalla Seleçao - con Danilo in campo dal 1', Ibanez subentrato nella ripresa e Bremer per 90' in panchina - grazie alla doppietta di Raphinha e ai gol di Richarlison, Neymar su rigore e l'ex Fiorentina Pedro, è stato quanto accaduto prima del calcio d'inizio e in occasione della seconda rete della nazionale verdeoro. Nel primo caso il Brasile, oggi in maglia azzurra, è sceso in campo trasportando e poi posando con uno striscione contro il razzismo con la scritta "senza i nostri giocatori negri, non avremmo le stelle sulla nostra maglia". Ma poi, durante il match, il pubblico presente sugli spalti dell'impianto parigino, in maggioranza composto da tifosi tunisini, al 19' ha lanciato una banana verso Richarlison, che in quel momento stava festeggiando con i propri compagni la rete del nuovo vantaggio, dopo il momentaneo pari di Taibi. Subito su di lui sono 'piovuti' degli oggetti fra i quali, appunto, una banana. L'attaccante ha avuto un moto di sdegno ma poi si è riunito ai compagni. Il match di Parigi è stato anche brevemente interrotto a causa dei laser puntati contro i giocatori del ct Tite e lo speaker dello stadio ha dovuto rivolgere un appello affinché tali comportamenti cessassero. La scorsa settimana, la nazionale brasiliana aveva difeso un altro dei suoi attaccanti, Vinicius Junior, fatto oggetto di cori razzisti durante il derby di Madrid fra Real e Atletico. La giustizia penale spagnola aveva aperto un'indagine.