Tragedia in Indonesia: scontri allo stadio, più di 170 i morti

BANGKOK (INDONESIA) - Tragedia in Indonesia, dovepiù di 170 persone sono morte nella calca in seguito agli scontri avvenuti al termine di una partita di calcio a Malang nella provincia di Giava Orientale dopo che la polizia ha sparato gas lacrimogeni contro le migliaia di tifosi che avevano invaso il campo, inferociti per la sconfitta della loro squadra. A confermare il triste bilancio (quello ufficiale al momento è di 174 vittime) i media indonesiani e (attraverso il proprio profilo Twitter) anche l'Arema Fc che ospitava il match perso 3-2 contro i rivali di sempre del Persebaya Surabaya, squadra con cui non perdevano da più di vent'anni. Secondo quanto affermato dal governatore Emil Dardak alla Kompas TV sono più di 100 i feriti (11 dei quali in condizioni critiche) che stanno ricevendo cure in otto ospedali.