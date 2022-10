Pirlo poco "Maestro": in Turchia rischia l'esonero

Traballa la panchina di Andrea Pirlo in Turchia. Dopo appena sette giornate, infatti, il Karagumruk è in crisi, con appena 6 punti conquistati in sette giornate, grazie a una sola vittoria, e il poco onorevole 14esimo posto in classifica. L'anno scorso, la squadra turca aveva concluso il campionato di Super Lig all'ottavo posto e quest'anno, con il Maestro, contava di scalare posizioni.

Pirlo: alla Juve due trofei prima dell'addio

E dire che Pirlo non aveva iniziato poi così male la sua esperienza da allenatore. Alla Juve, da neofita, aveva infatti conquistato una posizione utile per la Champions (interrompendo però la serie di nove scudetti consecutivi dei bianconeri) e, soprattutto, aveva portato in bacheca due coppe: la Supercoppa italiana e la Coppa Italia. Non sono pochi, a Torino, quello che lo rimpiangono e che giudicano un errore averlo mandato via dopo solo un anno per riportare al comando Massimiliano Allegri.