Tottenham, Kane commosso dopo la dedica del gol vittoria a Ventrone

Sabato di grande emozioni per Harry Kane: l'attaccante del Tottenham ha segnato la rete che ha permesso alla squadra di Antonio Conte di battere per 1-0 il Brighton di De Zerbi in trasferta in Premier League. Dopo la partita, il bomber degli Spurs ha dedicato la rete della vittoria a Gian Piero Ventrone, il preparatore atletico scomparso due giorni fa per una malattia improvvisa.