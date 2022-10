Il Times: "Arrestato Ali Daei per il sostegno alle donne iraniane"

IRAN - La leggenda del calcio iraniano, Ali Daei, secondo soltanto a Cristiano Ronaldo nella classifica dei gol segnati con la propria nazionale (117 a 109 gol), sarebbe stato arrestato in Iran, precisamente nella città di Saqqez, per aver manifestato il suo sostegno alle donne iraniane. Lo riporta il "The Times", che riferisce che il 53enne sarebbe stato fermato dalla polizia durante una manifestazione per ricordare Mahsa Ami, la ragazza uccisa per non aver indossato in modo corretto il velo. Dopo la morte di Mahsa Amini in Iran si è scatenata la protesta e Ali Daei, anche sui social, ha sempre manifestato il suo sostegno alle donne iraniane, partecipando alla protesta contro le istituzioni nazionali.