Barcellona, bufera Depay: la dura reazione agli attacchi della stampa

Uno scampolo di partita alla prima del girone di Champions League contro il Viktoria Plzen e poi due fugaci apparizioni da titolari, salvo poi venire sostituito, a settembre contro Cadice ed Elche, con annesso gol realizzato a quest’ultima. La prima parte di stagione di Memphis Depay con il Barcellona è tutta qui e il conto delle presenze non sembra destinato ad aggiornarsi nelle ultime due gare di Liga in calendario prima della pausa per i Mondiali, contro Almeria ed Osasuna.

Depay, il desparecido del Barcellona

Insomma, c’era una volta il Memphis uomo-mercato, rimasto in corsa fino alle battute finali del mercato per approdare alla Juventus, prima che i bianconeri gli preferissero Arkadiusz Milik, complice anche l’intricata trattativa tra lo stesso Depay e il Barcellona per la rescissione del contratto. Alla fine tutto è rimasto invariato, l’olandese è ancora legato ai catalani fino al prossimo giugno, ma non ha di fatto visto il campo nei primi tre mesi di stagione, a causa di un infortunio muscolare alla coscia che non ha contribuito a rasserenare i rapporti tra il giocatore e l’ambiente e in particolare con la stampa spagnola siano tutto meno che idilliaci.

La stampa spagnola accusa Depay

L’ultimo veleno riguarda le voci fatte trapelare dai media iberici, secondo cui Depay starebbe rallentando appositamente il rientro in campo dall’infortunio per non correre il rischio di perdere la convocazione per il Mondiale con la sua Olanda, della quale resta un punto fermo. Fatale che questa ipotesi sia stata respinta con forza dal diretto interessato, che attraverso un Tweet sul proprio profilo ufficiale ha accusato la stampa catalana di creare un clima ostile attorno a lui.

Depay si sfoga su Twitter: "La mia professionalità non è in discussione"

“Leggo che starei rallentando appositamente il recupero dall’infortunio – lo sfogo di Depay – Diffondendo queste notizie senza alcuna base di fondamento e senza conoscere i fatti fa sì che attorno a me si crei un ambiente negativo. Non consento che la mia professionalità sia messa in discussione”. Depay, infortunatosi a settembre durante la gara di Nations League tra Olanda e Polonia, sarebbe dovuto tornare a disposizione di Xavi dopo 5-6 settimane, ma a meno di tre settimane dal debutto dell’Olanda al Mondiale (il 21 novembre contro il Senegal) l’ex oggetto del desiderio della Juve non vede il campo da un mese e mezzo.