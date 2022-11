Galatasaray: Icardi a segno e il club lo celebra

Non si ferma la corsa nella Super Lig turca del Galatasaray , arrivato alla terza vittoria consecutive grazie al roboante 7-0 rifilato ieri sera, fuori casa, al Basaksehir .

Basaksehir-Galatasaray 0-7: a segno Icardi e un altro ex Serie A

Mauro Icardi, passato in extremis dal PSG al Galatasaray in estate, ha segnato la rete del momentaneo 2-0, su rigore, in una partita che lo ha visto protagonista anche con due assist.

Anche l'ex Napoli Dries Mertens ha trovato la via del gol al minuto 65 della sfida, quello del 5-0 prima delle due reti finali.

Sono già quattro le reti di Mauro Icardi, più tre assist, nelle sei partite giocate col Galatasaray in Super Lig (due in 12 partite per l'ex folletto partenopeo).

Il club ci ha tenuto a celebrare la grande prova dell'ex bomber nerazzurro con un post sulla propria pagina Twitter. Il post è una composizione di quattro foto unite delle celebrazioni di Icardi dopo il gol, con la caption in maiuscolo "Mauro Emanuel Icardi Rivero" oltre a due cuori rosso e giallo, colori sociali del Galatasaray.