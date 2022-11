Ronaldo è una furia: spunta la lista dei nemici. Ecco tutti i nomi

" Non capisco le critiche di Rooney - ha affermato Ronaldo - dovresti chiederlo a lui, ma non so perché mi critica così tanto. Ha terminato la sua carriera a 30 anni, io gioco ancora ad alto livello. Non dirò che ho un aspetto migliore di lui, il che è vero, ma è difficile ascoltare quel tipo di critica. Così come è difficile accettare critiche di persone che hanno avuto modo di giocare con te , per esempio anche Gary Neville . Le persone possono avere la propria opinione, ma non sanno davvero cosa sta succedendo. Ad esempio, all'interno del campo di allenamento e Carrington o anche nella mia vita. E’ facile criticare, loro non sono miei amici. "

L’attacco alla proprietà

Ma lo sfogo dell’attaccante portoghese coinvolge anche i proprietario del club in prima persona. "Ai Glazers non importa del club - denuncia Ronaldo - il Manchester è un club di marketing, e a loro non importa lo sport professionistico perché otterranno i soldi dal marketing: loro non hanno interesse per i risultati sportivi, e penso che i tifosi dovrebbero sapere la verità. Dovrebbero sapere che i giocatori vogliono il meglio per il club, io voglio il meglio per il club. Ed è questo il motivo per cui sono tornato al Manchester United. Io amo questo club, ma ci sono alcune cose all'interno del club che non aiutano il Manchester United a raggiungere il livello più alto come City, Liverpool e anche adesso l'Arsenal, per esempio. Sarà difficile per il Manchester United essere al top nei prossimi due, tre anni".